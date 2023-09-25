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Карабах 25.09.2023 17:14

Алиев уверен в успехе процесса интеграции армян Карабаха в общество Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что процесс интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество пройдет успешно.

"Уверен, что процесс интеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество пройдет успешно", - сказал Алиев в понедельник, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нахчыване.

Он отметил, что жители Карабахского региона независимо от их национальности являются гражданами Азербайджана, права и безопасность которых будут обеспечены азербайджанским государством.

Президент Азербайджана отметил, что в Евлахе 21 сентября состоялась первая встреча (по вопросам реинтеграции армян, проживающих в Карабахе - ИФ), а "сегодня состоялась вторая встреча".

Алиев добавил, что в результате антитеррористических мероприятий (19-20 сентября - ИФ) "Азербайджан восстановил свой суверенитет".

"Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет. Если три года назад мы положили конец оккупации в результате Второй Карабахской войны, а 23 апреля этого года полностью восстановили нашу территориальную целостность, установив на азербайджано-армянской границе контрольно-пропускной пункт в Лачинском направлении, то пять дней назад мы полностью обеспечили, восстановили свой суверенитет", - отметил он.

Президент добавил: "В результате антитеррористических мер, осуществленных менее, чем за сутки незаконно обосновавшаяся на территории Азербайджана армия Армении сдалась, приняла наши условия, и, таким образом, Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет".

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, РЕИНТЕГРАЦИЯ


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