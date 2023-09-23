Вице-премьер Мустафаев возглавил рабгруппу для решения социальных и иных вопросов в Карабахе

На основании поручения президента Азербайджана Ильхама Алиева для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе страны, в том числе проблем армянских жителей региона, создана рабочая группа, ее возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев.
"Рабочая группа действует в рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана", - сообщает Администрация президента Азербайджана
В состав рабочей группы вошли представители министерств экономики, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, внутренних дел, здравоохранения, науки и образования, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", Производственного объединения "Азеригаз", Госагентства Автомобильных дорог и других госструктур.
Отмечается, что с 20 сентября 2023 года Рабочей группой реализованы следующие мероприятия:
- 22 сентября 2023 года по действующей дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди МЧС Азербайджана направило 2 грузовика с 40 тоннами продуктов питания и средств гигиены и 2 автомобиля с хлебом для армянских жителей в Карабахе;
- В Агдамском, Физулинском и Кяльбаджарском районах МЧС созданы палаточные городки на 1000 человек для обеспечения армянских жителей первой медицинской помощью и питанием. Местные полицейские силы, военнослужащие и гражданские работники оказывают первую помощь и соответствующую поддержку армянским жителям;
- В соответствии с просьбой представителей армянских жителей на встрече, состоявшемся 21 сентября в городе Евлах, в первую очередь им в ближайшее время будут предоставлены горюче-смазочные материалы;
- По дороге Лачин-Ханкенди осуществляется пропуск продовольствия и предметов первой необходимости для использования личного состава контингента российских миротворческих сил, а также для доставки гражданскому населению посредством миротворцев;
- Создаются условия для транспортировки продовольствия, медикаментов и детского питания по маршрутам Агдам-Аскеран-Ханкенди и Лачин-Ханкенди со стороны Международного Комитета Красного Креста (МККК), а также для отправки дополнительного персонала из бакинского и женевского офисов организации в представительство в Ханкенди;
- На основании запроса МККК создаются необходимые условия для эвакуации в Армению лиц, нуждающихся в медицинской помощи.
В.Алиев
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