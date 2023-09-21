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Внешняя политика 21.09.2023 16:09

Баку договорился с армянами Карабаха о проведении вскоре новой встречи по вопросам реинтеграции

Новая встреча азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана по вопросам реинтеграции состоится в ближайшее время.

Как сообщалось, первая встреча делегаций состоялась в четверг в Евлахе.

"На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики. В ходе сегодняшней встречи Рамин Мамедов представил план реинтеграции армян Карабаха в Азербайджан", - говорится говорится в сообщении Администрации Президента Азербайджана (АП) по итогам встречи в Евлахе.

В Администрации сообщили, что в ходе встречи в Евлахе также подчеркивалась важность скорейшей реализации вопросов, отраженных в заявлении министерства обороны Азербайджана от 20 сентября о приостановке антитеррористических мер.

"Представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в контексте обсуждения социальных и гуманитарных вопросов сообщили об особой потребности в топливе. В то же время, они просили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. По итогам встречи их просьба была воспринята положительно", - говорится в сообщении.

В частности, отмечает АП, планируется в скором времени обеспечить топливом системы отопления детских садов и школ, экстренной медицинской помощи и пожарных служб, а также оказать гуманитарную помощь.

"В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении новой встречи азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана по вопросам регинтеграции в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРАБАХ, РЕИНТЕГРАЦИЯ, ВСТРЕЧА


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