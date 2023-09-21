Баку договорился с армянами Карабаха о проведении вскоре новой встречи по вопросам реинтеграции

Новая встреча азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана по вопросам реинтеграции состоится в ближайшее время.
Как сообщалось, первая встреча делегаций состоялась в четверг в Евлахе.
"На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики. В ходе сегодняшней встречи Рамин Мамедов представил план реинтеграции армян Карабаха в Азербайджан", - говорится говорится в сообщении Администрации Президента Азербайджана (АП) по итогам встречи в Евлахе.
В Администрации сообщили, что в ходе встречи в Евлахе также подчеркивалась важность скорейшей реализации вопросов, отраженных в заявлении министерства обороны Азербайджана от 20 сентября о приостановке антитеррористических мер.
"Представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в контексте обсуждения социальных и гуманитарных вопросов сообщили об особой потребности в топливе. В то же время, они просили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. По итогам встречи их просьба была воспринята положительно", - говорится в сообщении.
В частности, отмечает АП, планируется в скором времени обеспечить топливом системы отопления детских садов и школ, экстренной медицинской помощи и пожарных служб, а также оказать гуманитарную помощь.
"В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении новой встречи азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана по вопросам регинтеграции в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
Банк Англии неожиданно сохранил ставку уровне 5,25% годовых
Эльмир Мехдиев распродал практически всю свою долю в Muganbank
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
В Азербайджане ограничили доступ к TikTok
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Делегация Афганистана обсудила с представителями США, Великобритании и ООН борьбу с наркотрафиком
Баку оперативно организовал переговоры с армянами Карабаха - Кремль
Азербайджан и Армения существенно продвинулись в подготовке мирного договора - Кремль
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС