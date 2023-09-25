Рейтинг неодобрения Байдена достиг нового максимума - данные опроса

Рейтинг неодобрения президента США Джо Байдена достиг самой высокой отметки за все время его президентства, свидетельствуют данные опроса NBC News.
Согласно ему, рейтинг неодобрения Байдена вырос до 56 %. При этом 41 % респондентов заявили, что одобряют действия нынешнего президента.
Опрос также показывает, что поддержка Байдена снижается среди избирателей в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них президента США поддерживают 46%. Среди латиноамериканцев о поддержке Байдена заявили 43% опрошенных, а среди независимых избирателей - 36%.
Согласно данным опроса, 53% респондентов не одобряют внешнюю политику Байдена, а 59% как нынешний президент решает экономические вопросы.
При этом избиратели по-прежнему рассматривают возраст 80-летнего Байдена как проблему: 74 % респондентов заявили, что у них есть серьезные или умеренные опасения по поводу того, что он обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы полноценно выполнять обязанности президента. В то же время о его основном сопернике 77-летнем экс-президенте Дональде Трампе тоже самое заявили 44% опрошенных.
Опрос NBC News был проведен 15-19 сентября и охватил 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Отмечается, что погрешность составила 3,1%.
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