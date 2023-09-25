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Дальнее зарубежье 25.09.2023 10:01

Макрон обещает, что Франция будет среди первых стран ЕС, отказавшихся от угля

Франция нацелена, чтобы оказаться среди первых стран Евросоюза, полностью отказавшихся от выработки электроэнергии при помощи угля, заявил в воскресенье французский президент Эмманюэль Макрон.

"В следующем году мы инвестируем 40 млрд евро на переход на новые источники энергии. Также нам нужно отказаться от угля как от наиболее вредного для экологии энергоресурса. До 2027 года мы намерены полностью переоборудовать две остающиеся у нас угольные электростанции для работы с биомассой", - сказал он в интервью телеканалу TF-1.

Кроме того, Макрон призвал активизировать работу над производством во Франции электромобилей и необходимых им батарей.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УГОЛЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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