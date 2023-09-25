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Регион 25.09.2023 14:00

Вопрос о будущем российских миротворцев в Карабахе пока не решен - Песков

Вопрос дальнейшего нахождения российских миротворцев в Карабахе пока не решен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

"Пока вряд ли это кто-то может сказать. Потому что они сейчас там фактически находятся на территории Азербайджана", - ответил Песков на вопрос журналиста, останутся ли российские миротворцы в Карабахе в обозримой перспективе.

Он уточнил, что контакты с Баку продолжаются.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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