Вопрос о будущем российских миротворцев в Карабахе пока не решен - Песков

Вопрос дальнейшего нахождения российских миротворцев в Карабахе пока не решен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

"Пока вряд ли это кто-то может сказать. Потому что они сейчас там фактически находятся на территории Азербайджана", - ответил Песков на вопрос журналиста, останутся ли российские миротворцы в Карабахе в обозримой перспективе.

Он уточнил, что контакты с Баку продолжаются.