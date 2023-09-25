Нефть слабо дорожает

Цены на нефть умеренно растут днем в понедельник, продолжая колебаться внутри узкого диапазона.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 подорожали на $0,23 (0,25%) - до $93,50 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,18 (0,2%) - до $90,21 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - подорожала на 0,01%. За последние три месяца цена Brent поднялась на 26%, WTI - почти на 30%.