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Цена на нефть

22.09 $/bbl +/- WTI 90.03 +0.40 Brent 93.27 -0.03

ТЭК 25.09.2023 15:41

Нефть слабо дорожает

Цены на нефть умеренно растут днем в понедельник, продолжая колебаться внутри узкого диапазона.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 подорожали на $0,23 (0,25%) - до $93,50 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,18 (0,2%) - до $90,21 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - подорожала на 0,01%. За последние три месяца цена Brent поднялась на 26%, WTI - почти на 30%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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