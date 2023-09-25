США будут укреплять сотрудничество с Арменией в сфере безопасности, говорится в письме Байдена Пашиняну

Вашингтон продолжит укреплять сотрудничество с Ереваном в сфере безопасности и энергетической диверсификации, заявил президент США Джо Байден в письме премьеру Армении Николу Пашиняну.

"Мы продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости, безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения", - говорится в письме Байдена, которое передала Пашиняну глава Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр, сообщает армянское правительство.

Байден заявил о "решительной поддержке США стремлению Армении к достойному и стабильному региональному миру, который гарантирует ваш суверенитет, независимость, территориальную целостность и демократию".

"Армения продемонстрировала свою приверженность этой цели, участвуя в мирных переговорах с Азербайджаном, а также осуществив важные экономические реформы, улучшив подотчетность правительства и укрепив демократические институты. Я заверяю вас, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в ее усилиях по укреплению демократии в стране и установлению стабильности в вашем соседстве", - отметил Байден.