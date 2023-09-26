Песков: даты визита Путина в Китай согласованы

Даты визита президента РФ Владимира Путина в Китай согласованы, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Сроки визита в Китай) да (согласованы), мы своевременно вам сообщим об этом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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