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Цена на нефть

26.09 $/bbl +/- WTI 90.39 +0.71 Brent 93.96 +0.67

ТЭК 27.09.2023 15:35

Нефть усилила подъем, Brent подорожала до $95,2 за баррель

Рост цен на нефть ускорился днем в среду.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 подорожали на $1,2 (1,28%) - до $95,16 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,42 (1,57%) - до $91,81 за баррель.

Во вторник цена Brent выросла на 0,7%, а WTI подорожала на 0,8%, несмотря на снижение других классов рисковых активов, включая акции США, и вопреки укреплению курса доллара.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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