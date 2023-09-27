Нефть усилила подъем, Brent подорожала до $95,2 за баррель

Рост цен на нефть ускорился днем в среду.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 подорожали на $1,2 (1,28%) - до $95,16 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,42 (1,57%) - до $91,81 за баррель.
Во вторник цена Brent выросла на 0,7%, а WTI подорожала на 0,8%, несмотря на снижение других классов рисковых активов, включая акции США, и вопреки укреплению курса доллара.
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