Франция назначит военного атташе в Ереване

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о планах Парижа открыть французское консульство в Сюникской области Армении, а также усилить сотрудничество с Ереваном в оборонной сфере, сообщила в среду газета Le Figaro.

"Это ощутимые доказательства поддержки Францией Армении", - приводит издание слова французского министра иностранных дел.

"Военный атташе будет назначен в посольство Франции в Ереване", - сказала Колонна.