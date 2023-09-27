Франция назначит военного атташе в Ереване

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о планах Парижа открыть французское консульство в Сюникской области Армении, а также усилить сотрудничество с Ереваном в оборонной сфере, сообщила в среду газета Le Figaro.
"Это ощутимые доказательства поддержки Францией Армении", - приводит издание слова французского министра иностранных дел.
"Военный атташе будет назначен в посольство Франции в Ереване", - сказала Колонна.
Азербайджанские саперы обезвредили мины и боеприпасы в Карабахе
Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в Карабахе и тематику мирного договора между Баку и Ереваном
Алиев обсудил со спецпредставителем президента США ситуацию в Карабахе
Equinor подписала 5-летний контракт на поставку 1,2 млрд куб. м газа в год с OMV
Польша и США подписали соглашение о строительстве первой АЭС в Польше
Азербайджан ожидает роста на 20% турпотока в страну в 2024г - ГАТ
ГАТ планирует к началу 2025г реставрировать еще 44 дома в Хыналыге
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС