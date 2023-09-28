Россия соблюдает договоренности в рамках ОПЕК+, речь об увеличении экспорта нефти не идет - Песков

Россия придерживается всех договоренностей в рамках ОПЕК+, вопрос об увеличении экспорта нефти ею с партнерами по объединению не обсуждается, заявили в Кремле.

"Об этом речи не идет. Придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК+, и то же делают наши партнеры", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, не ведет ли Москва консультаций со своими партнерами по ОПЕК+, в частности с Саудовской Аравией, с целью получить возможность для себя увеличить экспорт нефти, чтобы заместить выпадающий экспорт нефтепродуктов.