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Регион 28.09.2023 14:59

В Кремле не в курсе деталей предложения Армении по Римскому статуту, но считают решения на его основании чрезвычайно враждебными для России

В Кремле в настоящее время не располагают деталями о предложении Армении заключить соглашение с РФ в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае я не располагаю деталями этого предложения о заключении двусторонних договоренностей", - сказал Песков в четверг журналистам.

"Здесь трудно говорить, о чем можно, что можно рассуждать. Там была определенная аргументация с армянской стороны в пользу необходимости принятия этого статута", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Если Армения берет на себя международные обязательства, здесь нужно смотреть, что она считает превалирующим", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос об отношении РФ к ратификации Арменией Римского статута, Песков заявил: "Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками (Римского статута - ИФ), и Армения прекрасно знает совершенно трудно укладывающиеся в голове решения, принятые на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно".

"Безусловно, это не то, что мы приветствуем. Но Армения - суверенное государство, и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участниками, но эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными", - заключил Песков.

Проект закона о ратификации Римского статута МУС ранее в четверг был одобрен на заседании профильной комиссии парламента Армении. Документ был включен в повестку заседания очередной сессии парламента, которая начнется 3 октября.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, РИМ, СТАТУТ


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