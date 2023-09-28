Между Казахстаном и Россией нет территориальных споров, заявляет Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об отсутствии территориальных притязаний со стороны России.
"Граница (между Россией и Казахстаном - ИФ) была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе", - сказал Токаев.
Видео с высказываниями главы государства распространил ряд СМИ в соцсетях.
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