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СНГ 28.09.2023 17:43

Между Казахстаном и Россией нет территориальных споров, заявляет Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об отсутствии территориальных притязаний со стороны России.

"Граница (между Россией и Казахстаном - ИФ) была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе", - сказал Токаев.

Видео с высказываниями главы государства распространил ряд СМИ в соцсетях.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРРИТОРИЯ, РОССИЯ


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