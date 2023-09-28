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Цена на нефть

27.09 $/bbl +/- WTI 93.68 +3.29 Brent 96.55 +2.59

ТЭК 28.09.2023 20:09

Нефть продолжает дешеветь, Brent у $96,3 за баррель

Цены на нефть продолжают снижение вечером в четверг после существенного подъема накануне на данных о сокращении запасов топлива в США.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 подешевели на $0,21 (0,22%) - до $96,34 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,51 (0,54%) - до $93,17 за баррель.

В среду фьючерсы на Brent подскочили в цене на 2,8%, WTI - на 3,6% на данных о сокращении коммерческих запасов нефти в Штатах на прошлой неделе до минимума с декабря 2022 года. Кроме того, резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 943 тыс. баррелей - до минимума с июля 2022 года.

"В конечном счете все сводится к опасениям дефицита на рынке, который может только усилиться по мере наступления зимы в северном полушарии, - сказала основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - Рынок сейчас натянут как струна, практически на грани паники".

С начала третьего квартала цена WTI подскочила почти на 30%, демонстрируя лучший квартал за три года.

Ранее в сентябре ОПЕК прогнозировала, что суточный дефицит нефти на мировом рынке может составить до 3 млн баррелей в четвертом квартале. После таких оценок многие участники рынка считают достижение отметки стоимости в $100 за баррель Brent практически неизбежным.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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