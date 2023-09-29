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29.09.2023 10:48

Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами

Потенциал Нахчыванской Автономной Республики (НАР) по возобновляемым источникам энергии составляет 5 ГВт, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"В Нахчыване, который обладает потенциалом возобновляемых источников энергии в 5 тыс. МВт, нашей стратегической целью является создание мощностей по производству ветровой и солнечной энергии за счет иностранных инвестиций на 1,5 тыс. МВт и экспорт не менее 1 тыс. МВт из них. Мы уже начали деятельность в этом направлении. Готовится Концепция развития «зеленой энергетической зоны» в Нахчыване», - сказал Шахбазов в пятницу на 3-ем азербайджано-турецком энергетическом форуме и международной конференции "Нахчыван - зона зеленой энергии".

По его словам, как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», в этом направлении Минэнерго сотрудничает с компаниями «TotalEnergies» и «Nobel Energy» по строительству солнечных электростанций общей мощностью 650 МВт и экспорту произведенной электроэнергии в Турцию.

Шахбазов отметил, что компания «Nobel Energy» планирует на начальном этапе ввести в эксплуатацию солнечную электростанцию ​​мощностью 100 МВт.

Кроме этого, компанией Masdar на начальном этапе планируется строительство в НАР солнечной электростанции ​​мощностью 150 МВт.

"Компания Czech Engineering заинтересована в сотрудничестве (с Минэнерго Азербайджана - ИФ) по строительству в Садаракском районе Нахчывана, на границе с Турцией, солнечной электростанции, а также по строительству и использованию линий электропередачи. Кроме того, германская компания «Notus» намерена реализовать проекты зеленой энергетики в Нахчыване - на начальном этапе в качестве пилотного проекта рассматривается возможность строительства солнечной электростанции мощностью 70 МВт на северо-западе Нахчывана – недалеко от границы с Турцией. Как видите, существует большой интерес к потенциалу зеленой энергетики Нахчывана, особенно ее экспорта в Турцию",- сообщил министр.

Шахбазов добавил, что помимо интеграции новых генерирующих мощностей в энергетическую систему Нахчывана, также предстоит решить ряд вопросов, касающихся создания новой энергетической инфраструктуры с целью передачи электроэнергии в Турцию и Европу, налаживания сотрудничества между операторами передающих систем, регулирования частоты, а также интеграцияюи энергосистемы в «Европейскую сеть операторов систем передачи электроэнергии» (ENTSO-E).

«Благодаря энергетическому коридору Азербайджан-Турция-Европа, так и энергоузлу «Джабраил», передача электроэнергии по Зангезурскому коридору в Нахчыван, оттуда в Турцию и далее в Европу является перспективой, повышающей стратегическое значение наших стран в энергоснабжении. Это возможности, которые превратят Нахчыван в источник и маршрут для производства и экспорта "зеленой" энергии. Сегодня вовлечение в эти процессы не только Азербайджана и Турции, но и всех заинтересованных сторон создает возможности для воплощения этих возможностей в реальность. Мы верим, что сможем оценить их и добиться совместных достижений в Нахчыване к 2027 году", - сказал Шахбазов.

Н.Аббасова

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Тэги: НАХЧЫВАН, ВИЭ, ПОТЕНЦИАЛ


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