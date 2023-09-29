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Транспорт и связь 29.09.2023 23:23

EEOC подала иск против Tesla в связи с расовой дискриминацией в компании

Комиссия по обеспечению равных возможностей при трудоустройстве (EEOC) подала иск против автопроизводителя Tesla в связи с расовой дискриминацией в отношении чернокожих сотрудников компании, сообщает MarketWatch.

Пострадавшие работники завода Tesla во Фримонте, штат Калифорния, регулярно сталкивались с проявлениями нетерпимости, в частности, публичными расистскими высказываниями со стороны коллег и оскорбительными надписями в местах общего пользования на территории предприятия, говорится в иске.

При этом компания не только допускала многочисленные проявления расовой дискриминации, но и принимала негативные меры воздействия, такие как увольнение и перевод на другую работу, против сотрудников, которые выражали свое несогласие со сложившейся ситуацией, заявили в EEOC.

Иск, направленный в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, содержит требование о применении к Tesla штрафных санкций, а также о выплате компенсации пострадавшим работникам. Кроме того, EEOC настаивает на пересмотре политики компании в области трудовых отношений во избежание аналогичных нарушений закона в дальнейшем.

Нынешнее судебное разбирательство против автопроизводителя - не первый процесс такого рода. В 2021 году чернокожий сотрудник того же предприятия во Фримонте получил от Tesla $15 млн компенсационных выплат за имевшее место преследование на расовой почве.

Акции компании прибавляют в цене 1,6% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость увеличилась вдвое, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 26,1%.

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Тэги: США, TESLA, ДИСКРИМИНАЦИЯ, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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