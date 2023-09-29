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Цена на нефть

28.09 $/bbl +/- WTI 91,71 -1,97 Brent 95.38 -1.17

ТЭК 29.09.2023 15:50

Нефть перешла к росту, Brent торгуется у $96 за баррель

Цены на нефть начали расти днем в пятницу, восстанавливаясь после снижения накануне.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в пятницу, на лондонской бирже ICE Futures к 15:32 подорожали на $0,58 (0,61%) - до $95,96 за баррель. Более активно торгуемые декабрьские контракты выросли в цене на $0,84 (0,9%) - до $93,94 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,17 (1,28%) - до $92,88 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 2,1%. При этом в ходе торгов накануне котировки Brent поднимались до $97,69 за баррель, а цена WTI превышала $95 за баррель впервые за год.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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