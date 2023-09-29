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Внешняя политика 29.09.2023 16:11

Баку и Ереван могут ускорить подписание мирного договора - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Баку и Ереван могут ускорить подписание мирного договора, выбор в настоящее время за Арменией.

«20 сентября (после завершения антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе – ИФ-Аз) мы восстановили наш суверенитет. С 20 сентября настало время, чтобы представители Азербайджана и Армении сели за стол переговоров для работы над проектом мирного соглашения. (…) И теперь будет проще ускорить подписание мирного договора», сказал Алиев в пятницу на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

По его словам, параллельно необходимо активно работать делимитацией границы (азербайджано-армянской – ИФ) и положить конец многолетнему противостоянию. «В Азербайджане мы хотим мира. Мы хотим восстановить эти территории, вернуть сюда наших соотечественников. Мы хотим мира и стабильности на Кавказе. Это возможно. Bыбор за Арменией», добавил Алиев.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, МИР


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