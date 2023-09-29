Большинство испанских парламентариев не поддержали лидера «народников» на голосовании по его кандидатуре на пост премьера

Лидеру "Народной партии" Испании Альберто Фейхоо, голосование по кандидатуре которого на пост премьера состоялось в пятницу, не удалось заручиться поддержкой парламентариев, сообщает испанский телеканал РТВЕ.
Это голосование - второе на этой неделе, на нем Фейхоо было необходимо заручиться поддержкой простого большинства депутатов, однако его поддержали 173 парламентария, против высказались 177.
На первом голосовании, которое состоялось в среду, Фейхоо нужно было получить абсолютное большинство голосов депутатов, то есть не менее 176. Но тогда его поддержали 172 парламентария.
Теперь в соответствии с конституцией Испании в течение двух месяцев после даты первого голосования, то есть до 27 ноября, испанский король Филипп VI будет проводить консультации с другими парламентскими партиями по кандидатуре нового премьера. Если до этого срока ни один из кандидатов не заручится поддержкой депутатов нижней палаты парламента, король подпишет указ о роспуске обеих палат парламента и объявит о проведении всеобщих выборов. При такой ситуации очередные выборы должны будут пройти 14 января 2024 года.
На всеобщих выборах, прошедших в Испании 23 июля этого года по решению премьер-министра Педро Санчеса, который обосновал их необходимость неудачными результатами его Социалистической рабочей партии на региональных и муниципальных выборах, Народная партия получила наибольшее число мест в парламенте - 136, однако не получила парламентского большинства. Социалисты со 121 местом стали второй силой в новом составе парламента.
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