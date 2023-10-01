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Дальнее зарубежье 01.10.2023 09:05

Сенат США принял резолюцию по временному бюджету, позволяющую избежать шатдауна

Сенат конгресса США большинством голосов приял резолюцию, которая позволяет избежать прекращение финансирования правительства (шатдауна), сообщили американские СМИ.

Ранее аналогичный законопроект был принят палатой представителей, что позволяет передать его на подпись президенту США Джо Байдену.

В законопроект, предусматривающий финансирование работы правительства на 45 дней, не вошло положение о выделении средств на помощь Украине. Этот вопрос являлся приоритетным для демократов и вызвал оживленные дискуссии.

Как сообщил телеканал CNN, согласно расчетам Управления генерального инспектора госдепартамента США и комитета по ответственному федеральному бюджету, американский конгресс суммарно одобрил выделение Украине помощи на сумму около $113 млрд.

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Тэги: США, СЕНАТ, ШАТДАУН, РЕЗОЛЮЦИЯ


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