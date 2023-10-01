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Внутренняя политика 01.10.2023 12:30

Генпрокурор призвал армянских сепаратистов, причастных к преступлениям против азербайджанцев, сдаться

Более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе, в том числе и Араик Арутюнян, объявлены в международный розыск, заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, все преступления, совершенные армянскими сепаратистами с начала карабахского конфликта, зафиксированы.

"Мы собрали доказательства, связанные с этими преступлениями. Всего было возбуждено 300 таких уголовных дел. Более 300 преступников объявлены в международный розыск. По этим делам имеются доказательства", - отметил Алиев.

Генпрокурор также обратился к армянам, находящихся в международном розыске за совершение преступлений и призвал их сдаться добровольно.

Алиев отметил, что уже задержаны четверо разыскиваемых.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ГЕНПРОКУРОР, ПРИЗЫВ, СЕПАРАТИСТЫ


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