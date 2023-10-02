Цены на нефть слабо повышаются на торгах в понедельник.
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $92,32 за баррель, что на $0,12 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов опустилась на $0,9 (1%), до $92,2 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,14 (0,15%), до $90,93 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,92 (1%), до $90,79 за баррель.
Опасения, связанные с потенциальной нехваткой предложения на рынке, поддерживали стоимость нефти в сентябре. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель, отмечает Market Watch.
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