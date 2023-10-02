В МИД Ирана поддержали инициативу Омана по возвращению к СВПД

В Тегеране приветствуют инициативу Омана, направленную на возобновление иранской ядерной сделки, сообщили в понедельник в МИД Ирана.
"Инициативы, предложенные некоторыми дружественными странами, в том числе Оманом, не являются новыми соглашениями и планом. Это инициативы, направленные на то, чтобы сблизить подходы, чтобы вернуть все стороны к выполнению СВПД", - приводит агентство "Мехр" слова представителя МИД Нассера Канани.
Подробности инициативы Омана в сообщениях не уточняются.
По информации ряда ближневосточных СМИ, оманская сторона предпринимает посреднические шаги между США и Ираном по теме СВПД. Кроме того, ранее Оман выступил посредником при переговорах представителей Вашингтона и Тегерана по обмену заключенными, который состоялся ранее в сентябре.
СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.
Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.
В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах взяли паузу, которая затянулась до сих пор.
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