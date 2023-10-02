В Тегеране анонсировали скорый визит представителя Азербайджана в Иран

Представитель властей Азербайджана планирует нанести визит в Иран, сообщил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Ирана Насер Канаани.

«Канаани сообщил, что представитель Азербайджана собирается посетить Иран, добавив, что дата визита будет объявлена своевременно», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию IRNA.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства отметил, что помимо запланированного визита в настоящее время ведутся двусторонние обсуждения по ряду вопросов, уточнив, что ключевыми среди них являются возобновление работы посольства Азербайджана в Тегеране и процессы, происходящее на Южном Кавказе.

Канаани также заявил, что Иран поддерживает восстановление Азербайджаном полного контроля над Карабахским регионом. При этом он вновь заметил, что Тегеран выступает против любых изменений границ и геополитического статуса региона.

«Иран готов сделать все возможное для решения проблем Кавказа», добавил представитель МИД Ирана.

Он также отметил, что визит секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Иран стал возможностью для Тегерана «выразить свою точку зрения на урегулирование конфликтов на Южном Кавказе».

Р.Керимов