В Тегеране анонсировали скорый визит представителя Азербайджана в Иран

Представитель властей Азербайджана планирует нанести визит в Иран, сообщил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Ирана Насер Канаани.
«Канаани сообщил, что представитель Азербайджана собирается посетить Иран, добавив, что дата визита будет объявлена своевременно», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию IRNA.
Представитель иранского внешнеполитического ведомства отметил, что помимо запланированного визита в настоящее время ведутся двусторонние обсуждения по ряду вопросов, уточнив, что ключевыми среди них являются возобновление работы посольства Азербайджана в Тегеране и процессы, происходящее на Южном Кавказе.
Канаани также заявил, что Иран поддерживает восстановление Азербайджаном полного контроля над Карабахским регионом. При этом он вновь заметил, что Тегеран выступает против любых изменений границ и геополитического статуса региона.
«Иран готов сделать все возможное для решения проблем Кавказа», добавил представитель МИД Ирана.
Он также отметил, что визит секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Иран стал возможностью для Тегерана «выразить свою точку зрения на урегулирование конфликтов на Южном Кавказе».
Р.Керимов
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