Нефть ускорила рост

Подъем цен на нефть ускорился днем в понедельник.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 подорожали на $0,94 (1,02%) - до $93,14 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,89 (0,98%) - до $91,68 за баррель.
Brent подорожала на 9,7% в минувшем месяце и на 27,3% по итогам третьего квартала, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.
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