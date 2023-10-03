Нефть несколько сократила падение

Цены на нефть эталонных марок замедлили снижение днем во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:43 подешевели на $0,57 (0,63%) - до $90,14 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,37 (0,42%) - до $88,45 за баррель.
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