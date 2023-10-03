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Цена на нефть

02.10 $/bbl +/- WTI 88.82 -1.97 Brent 90.71 -1.49

ТЭК 03.10.2023 15:56

Нефть несколько сократила падение

Цены на нефть эталонных марок замедлили снижение днем во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:43 подешевели на $0,57 (0,63%) - до $90,14 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,37 (0,42%) - до $88,45 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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