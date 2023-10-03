Литва согласовала коридор для транзита зерна с Украины в порты Балтии

Литва согласовала коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Был принят и согласован коридор для транзита зерна в порты Балтии, что ослабляет давление на украинской границе и увеличивает поставки в Африку и за ее пределы", - написал он в соцсети X (ранее - Twitter).

В свою очередь министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль в течение двух дней будет перенесен с украинско-польской границы в Клайпедский порт (Литва) для всех аграрных грузов, следующих в данный порт. Это ускорит транзит по территории Польши.

Об этом договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас на встрече во вторник.

На пресс-конференции после переговоров Телус подтвердил информацию о переносе ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля в порт Клайпеды, а также подчеркнул, что украинское зерно, как и заявлялось ранее, в Польшу не попадет, сообщило министерство сельского хозяйства и развития села Польши в своем телеграм-канале.

"Клайпедский порт готов взять на себя часть транзитного потока, поэтому я рад, что приграничное сотрудничество по облегчению процедуры пересечения границы увенчалось успехом и стало выгодным для Украины", - цитируется Навицкас в пресс-релизе Минсельхоза Литвы. Его слова приводит агентство BNS.

Ожидается, что соглашение позволит более эффективно транспортировать зерно, в первую очередь, за счет уменьшения административных барьеров.

Глава Клайпедского порта Альгис Латакас сообщил BNS, что транспортировку зерна из Украины через порт можно увеличить разными способами, и достигнутое во вторник соглашение является лишь одним из вариантов решения проблемы.

"Многое важно, и инфраструктура, и организационные вопросы, та же цена должна быть нормальной, чтобы это зерно двигалось, но и сокращение процедур проверки, возможность их проведения в конечном порту - это определенная мера, которая облегчит движение зерна через Клайпедский порт. Насколько - мы увидим, когда этот процесс начнется", - сказал Латакас.

Клайпедский порт, по его данным, может принять более 10 млн тонн зерна, но самой большой проблемой остается то, как доставить его до порта.