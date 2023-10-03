США в 2027 году начнут производство новых крылатых ракет в ядерном оснащении

Соединенные Штаты в 2027 году начнут серийное производство новых крылатых ракет воздушного базирования, предназначенных для оснащения ядерными боеголовками, а в 2030 году они поступят на вооружение ВВС, сообщило издание Air And Space Forces Magazine, ссылаясь на данные доклада Пентагона.
Крылатая ракета системы Long Range Standoff (LRSO) в минувшем году уже прошла девять успешных летных испытаний. Такими ракетами будут оснащаться стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, а также перспективные стратегические бомбардировщики B-21 Raider.
По данным Пентагона, крылатая ракета LRSO, запускаемая с бомбардировщиков с дальнего расстояния, способна гарантированно преодолевать современные эшелонированные системы противовоздушной обороны в целях поражения стратегических целей в глубине территории потенциального противника. Всего планируется произвести 1020 таких крылатых ракет, имеющих дальность действия 2,5 тыс. км. Оснащение их обычной боеголовкой не предусмотрено.
Ракета придет на смену нынешним крылатым ракетам воздушного базирования Air Launched Cruise Missile (ALCM).
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