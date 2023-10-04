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ТЭК 04.10.2023 13:51

Казахстан и КНР могут в течение года начать расширять нефтепровод между странами

Предварительные технико-экономические исследования проекта по расширению нефтепровода Казахстан-Китай готовы, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Есть уже предварительные технико-экономические исследования, китайская сторона попросила Казахстан предоставить план гарантированных поставок объемов нефти. Речь идет как о поставках на Чимкентский НПЗ (принадлежит "КазМунайГазу" и китайской CNPC на паритетной основе - ИФ), так и возможном увеличении экспортных поставок в Китай. Мы на официальном уровне выразили готовность предоставить такие гарантии", - сказал Саткалиев журналистам в среду, отвечая на вопрос о расширении нефтепровода Казахстан-Китай.

"Как только эти гарантии будут предоставлены, стороны, я имею в виду "КазТрансОйл" и наших партнеров CNPC, уже готовы приступить к инвестиционной фазе реализации проекта. Мы думаем, что это в ближайший год произойдет - начало строительства", - отметил министр.

Он уточнил, что речь идет о расширении двух участков: Кенкияк-Атырау и Кенкияк-Кумколь.

Ранее сообщалось, что "КазМунайГаз" (КМГ) и CNPC ведут соответствующие переговоры. Нефтепровод Кенкияк-Атырау может быть расширен с 6 млн тонн в год до 12 млн тонн, а Кенкияк-Кумколь - с 10 млн до 15 млн тонн. По данным компании, в 2022 году по Кенкияк-Атырау поставлено 4,5 млн тонн, по Кенкияк-Кумколь - 8,1 млн тонн нефти.

Председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев сообщал ранее, что расширение нефтепровода Казахстан-Китай будет стоить около $200 млн. Он отмечал, что компания надеется начать соответствующие работы уже в 2024 году, чтобы завершить их в течение последующих двух-трех лет. По словам предправления, расширение трубопровода позволит увеличить ежегодные поставки казахстанской нефти в КНР вплоть до 20 млн тонн против текущих 1-2 млн тонн.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИТАЙ, НЕФТЕПРОВОД, РАСШИРЕНИЕ


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