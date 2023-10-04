Казахстан и КНР могут в течение года начать расширять нефтепровод между странами

Предварительные технико-экономические исследования проекта по расширению нефтепровода Казахстан-Китай готовы, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
"Есть уже предварительные технико-экономические исследования, китайская сторона попросила Казахстан предоставить план гарантированных поставок объемов нефти. Речь идет как о поставках на Чимкентский НПЗ (принадлежит "КазМунайГазу" и китайской CNPC на паритетной основе - ИФ), так и возможном увеличении экспортных поставок в Китай. Мы на официальном уровне выразили готовность предоставить такие гарантии", - сказал Саткалиев журналистам в среду, отвечая на вопрос о расширении нефтепровода Казахстан-Китай.
"Как только эти гарантии будут предоставлены, стороны, я имею в виду "КазТрансОйл" и наших партнеров CNPC, уже готовы приступить к инвестиционной фазе реализации проекта. Мы думаем, что это в ближайший год произойдет - начало строительства", - отметил министр.
Он уточнил, что речь идет о расширении двух участков: Кенкияк-Атырау и Кенкияк-Кумколь.
Ранее сообщалось, что "КазМунайГаз" (КМГ) и CNPC ведут соответствующие переговоры. Нефтепровод Кенкияк-Атырау может быть расширен с 6 млн тонн в год до 12 млн тонн, а Кенкияк-Кумколь - с 10 млн до 15 млн тонн. По данным компании, в 2022 году по Кенкияк-Атырау поставлено 4,5 млн тонн, по Кенкияк-Кумколь - 8,1 млн тонн нефти.
Председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев сообщал ранее, что расширение нефтепровода Казахстан-Китай будет стоить около $200 млн. Он отмечал, что компания надеется начать соответствующие работы уже в 2024 году, чтобы завершить их в течение последующих двух-трех лет. По словам предправления, расширение трубопровода позволит увеличить ежегодные поставки казахстанской нефти в КНР вплоть до 20 млн тонн против текущих 1-2 млн тонн.
Азербайджан и Туркменистан обсудили возможности расширения сотрудничества
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
В Баку назвали провальной и непрофессиональной политику Франции на Южном Кавказе – МИД Азербайджана
Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Песков подтвердил проведение переговоров с США и ЕС по Карабаху в Турции
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в 13 октября в Бишкеке
SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
NEQSOL Holding сотрудничает с Infosec IQ для повышения знаний сотрудников о кибербезопасности
Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС