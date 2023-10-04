Нефть возобновила снижение

Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение днем в среду после утренней стабилизации в ожидании итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:42 подешевели на $1,59 (1,75%) - до $89,33 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,66 (1,86%) - до $87,57 за баррель.
Алиев и Зеленский обсудили региональную безопасность, угрозы и сотрудничество
МИД Азербайджана обвинил Армению в действиях, направленных на срыв мирного процесса
Азербайджан и Туркменистан обсудили возможности расширения сотрудничества
Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Парламент Молдовы запретил участие в выборах лидерам бывшей партии «Шор»
Тысячи медработников устроили забастовку в пяти американских штатах
Сунак планирует ограничивать продажу сигарет в Великобритании, чтобы сформировать «поколение некурящих»
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Микрокредит для тех, кто занимается бизнесом!
NEQSOL Holding сотрудничает с Infosec IQ для повышения знаний сотрудников о кибербезопасности
Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС