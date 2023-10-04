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Цена на нефть

03.10 $/bbl +/- WTI 89.23 +0.41 Brent 90.92 +0.21

ТЭК 04.10.2023 15:59

Нефть возобновила снижение

Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение днем в среду после утренней стабилизации в ожидании итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:42 подешевели на $1,59 (1,75%) - до $89,33 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,66 (1,86%) - до $87,57 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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