Нефть возобновила снижение

Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение днем в среду после утренней стабилизации в ожидании итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:42 подешевели на $1,59 (1,75%) - до $89,33 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,66 (1,86%) - до $87,57 за баррель.