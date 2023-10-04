Запасы нефти в США снизились на 2,22 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,22 млн баррелей - до 414,06 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 6,48 млн баррелей и составили 226,98 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей, до 118,8 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 50 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 300 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 68 тыс. баррелей.

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