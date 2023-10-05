Цены на нефть повышаются после резкого падения накануне

Цены на нефть повышаются во вторник после обвала до минимумов с конца августа по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в четверг составляет $86,37 за баррель, что на $0,56 (0,65%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала максимально с июля 2022 года - на $5,11 (5,6%), до $85,81 за баррель, минимума с 29 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,47 (0,56%), до $84,69 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $5,01 (5,6%), до $84,22 за баррель, минимума с 31 августа.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отметив готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время.