Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7885 RUR   0.017 GBR   2.0665 TRY   0.0617

Цена на нефть

04.10 $/bbl +/- WTI 84.22 -5.01 Brent 85.81 -5.11

ТЭК 05.10.2023 09:29

Цены на нефть повышаются после резкого падения накануне

Цены на нефть повышаются во вторник после обвала до минимумов с конца августа по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в четверг составляет $86,37 за баррель, что на $0,56 (0,65%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала максимально с июля 2022 года - на $5,11 (5,6%), до $85,81 за баррель, минимума с 29 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,47 (0,56%), до $84,69 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $5,01 (5,6%), до $84,22 за баррель, минимума с 31 августа.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отметив готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Цена нефти Brent опустилась ниже $88 за баррель впервые с 1 сентября Новак: нефтяной рынок сбалансирован и обеспечен предложением, благодаря совместным мерам стран ОПЕК+ Нефть возобновила снижение Цены на нефть стабильны Brent дешевеет, цена WTI колеблется между ростом и снижением Нефть несколько сократила падение Нефть продолжает дешеветь после падения накануне Нефть ускорила рост Цены на нефть слабо повышаются Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $95,2 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az