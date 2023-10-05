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СНГ 05.10.2023 22:26

Путин: главное в ходе СВО - получить гарантии безопасности России

В ходе специальной военной операции в Украине для России главное не захватить новые территории, а получить гарантии своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России и Российского государства. Это более сложный вопрос, чем какая-то территория. (Дело в гарантиях) безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми", - отреагировал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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