Путин: главное в ходе СВО - получить гарантии безопасности России

В ходе специальной военной операции в Украине для России главное не захватить новые территории, а получить гарантии своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России и Российского государства. Это более сложный вопрос, чем какая-то территория. (Дело в гарантиях) безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми", - отреагировал Путин.