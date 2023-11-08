Отношения РФ и Китая в военной области не направлены против третьих стран - Шойгу

Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, все действия проводятся исключительно в интересах друг друга, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве в среду.

"Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности. Причём все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что предыдущая его встреча с Чжаном Юся состоялась на прошлой неделе в Китае "на полях" 10-го Пекинского Сяншаньского форума.

"Сегодня проводим переговоры в России. Такая динамика военных контактов свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между нашими странами", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-китайских стратегических связей играют дружеские и доверительные отношения между руководителями двух стран - президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"В текущем году главы государств провели две личные встречи - в Москве и Пекине. Нацелены на безусловную реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - отметил министр обороны РФ.