Ереван не отказывается сотрудничать с Москвой в сфере безопасности - Пашинян

Армения не отвергает сотрудничество с Россией в области безопасности, однако обсуждает и работает над установлением таких отношений с другими странами, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Мы не говорили, что отрицаем или отвергаем сотрудничество с Россией в целом и в сфере безопасности в частности. Мы сказали, что собираемся диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. Что это значит? Означает ли это, что мы собираемся разорвать наши отношения в сфере безопасности с Россией? Нет, это не означает, но это означает, что в сфере безопасности мы готовимся и готовы, обсуждаем и работаем над установлением отношений, например, с Европейским союзом, что по большому счету уже является реальностью, с Францией, что по большому счету уже является реальностью, с Соединенными Штатами, что по большому счету уже является реальностью, с Исламской Республикой Иран, что по большому счету уже является реальностью, с Индией, что по большому счету уже является реальностью, и со многими другими странами, с которыми мы ведем переговоры", - сказал глава государства в интервью The Telegraph.
По его словам, сотрудничество Армении в области безопасности с Соединенными Штатами, Францией, Индией или Европейским союзом, "естественно, не направлены против России".
"Это просто реалии, свидетельствующие о том, что отношения в области безопасности, которые у нас были в прошлом, не отвечают нашим потребностям", - добавил Пашинян.
Премьер отметил, что, как заявлял ранее, Армения - "не союзник России в вопросе Украины, и это так".
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