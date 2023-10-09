Нефть активно дорожает из-за атаки на Израиль

Цены на нефть подскочили в понедельник на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 подорожали на $3,05 (3,61%) - до $87,63 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $3,09 (3,73%) - до $85,88 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 8,8%.