Нефть активно дорожает из-за атаки на Израиль

Цены на нефть подскочили в понедельник на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 подорожали на $3,05 (3,61%) - до $87,63 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $3,09 (3,73%) - до $85,88 за баррель.
По итогам минувшей недели Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 8,8%.
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