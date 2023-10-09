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Цена на нефть

06.10 $/bbl +/- WTI 82.79 +0.48 Brent 84.58 +0.51

ТЭК 09.10.2023 15:31

Нефть активно дорожает из-за атаки на Израиль

Цены на нефть подскочили в понедельник на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 подорожали на $3,05 (3,61%) - до $87,63 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $3,09 (3,73%) - до $85,88 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 8,8%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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