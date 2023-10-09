Эрдоган предложил стать посредником для обмена пленными между Израилем и ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов, если это потребуется, выступить в качестве посредника для организации обмена пленными между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

"Если в этом будет потребность, мы готовы быть посредниками, в том числе, для обмена пленными", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

При этом Эрдоган призвал Израиль не наносить удары по мирным жителям в секторе Газа, а ХАМАС - не нападать на израильские города.

Предполагается, что бойцы ХАМАС на выходных увезли в Газу более сотни человек, захваченных на юге Израиля.