Авианосец США Ronald Reagan прибудет в южнокорейский Пусан на этой неделе

Атомный авианосец USS Ronald Reagan прибудет на военно-морскую базу в южнокорейском Пусане, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.
Авианосная ударная группа 5, в которую входят авианосец, эсминец USS Shoup, оснащенный системой ПРО Aegis, и другие военные корабли, прибудет на военно-морскую базу в Пусане в четверг с пятидневным визитом.
"Визит является ключевой демонстрацией расширенного сдерживания США в действии и станет возможностью укрепить объединенную оборонительную позицию для немедленного, подавляющего и решительного ответа на продолжающиеся провокации Северной Кореи", - цитирует "Ренхап" командующего флотом Южной Кореи Ким Мен Су.
Отмечается, что визит проходит на фоне усиления напряженности на Корейском полуострове после того, как Пхеньян представил в начале сентября новую подводную лодку "тактического ядерного удара", а также пообещал запустить военный спутник-шпион в октябре.
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