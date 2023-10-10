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Цена на нефть

09.10 $/bbl +/- WTI 86.38 +3.59 Brent 86.15 +3.57

ТЭК 10.10.2023 09:32

Цены на нефть снижаются после взлета накануне

Цены на нефть снижаются утром во вторник после взлета накануне, трейдеры оценивают возможные последствия вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:08 во вторник составляет $87,75 за баррель, что на $0,4 (0,45%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов увеличилась на $3,57 (4,2%), до $88,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,46 (0,53%), до $85,92 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $3,59 (4,3%), до максимальных с 3 октября $86,38 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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