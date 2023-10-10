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Дальнее зарубежье 10.10.2023 09:35

Задачей Израиля по итогам нынешней войны с Палестиной является лишение ХАМАС всех военных возможностей

В итоге нынешнего конфликта с Палестиной Израиль должен убедиться в том, что у ХАМАС не осталось никаких военных возможностей, заявил телеканалу CNN пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

По его словам, поставлена задача сделать так, "чтобы у ХАМАС не осталось никаких военных возможностей к концу войны". "И это будет достигнуто", - подчеркнул Конрикус.

Пресс-секретарь отметил: "Что произойдет на этом пути и как мы выполним эту задачу, будет видно. Но на данном этапе мы продолжаем наносить удары с воздуха".

По его словам, есть планы по расширению операции, "и войска, резервы и регулярные подразделения, которые накапливаются вдоль южной границы, готовятся к выполнению своих задач".

Накануне Wall Street Journal писала, что в администрации президента США Джо Байдена полагают, что Израиль может приступить к наземной операции в секторе Газа в ближайшие 24-48 часов.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВОЙНА, ХАМАС, ЗАДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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