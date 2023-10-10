Задачей Израиля по итогам нынешней войны с Палестиной является лишение ХАМАС всех военных возможностей

В итоге нынешнего конфликта с Палестиной Израиль должен убедиться в том, что у ХАМАС не осталось никаких военных возможностей, заявил телеканалу CNN пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.
По его словам, поставлена задача сделать так, "чтобы у ХАМАС не осталось никаких военных возможностей к концу войны". "И это будет достигнуто", - подчеркнул Конрикус.
Пресс-секретарь отметил: "Что произойдет на этом пути и как мы выполним эту задачу, будет видно. Но на данном этапе мы продолжаем наносить удары с воздуха".
По его словам, есть планы по расширению операции, "и войска, резервы и регулярные подразделения, которые накапливаются вдоль южной границы, готовятся к выполнению своих задач".
Накануне Wall Street Journal писала, что в администрации президента США Джо Байдена полагают, что Израиль может приступить к наземной операции в секторе Газа в ближайшие 24-48 часов.
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