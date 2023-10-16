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Дальнее зарубежье 16.10.2023 18:55

Нетаньяху считает необходимым расследовать обострение палестино-израильского конфликта

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в понедельник назвал катастрофой осложнение палестино-израильского конфликта, и призвал провести детальное расследование относительно того, как было возможно допустить такое.

"Существует много вопросов по поводу катастрофы, произошедшей десять дней назад. Необходимо все тщательно расследовать", - сказал он, выступая перед депутатами кнессета (парламента Израиля). Слова премьера приводит газета "Гаарец".

Однако сейчас, по его словам, всем необходимо сосредоточиться на единственной цели - победе. "Мы победим, потому что речь идет о самом нашем существовании в этом регионе, изобилующем темными силами, цель которых состоит в том, чтобы погрузить Ближний Восток в пучину хаоса", - отметил Нетаньяху.

Ранее стало известно, что незадолго до начала ударов боевиков движения ХАМАС по территории Израиля Египет предупреждал представителей израильских властей о возможности такой атаки.

"Мы знаем, что Египет за три дня до случившегося предупредил израильтян о том, что что-то подобное может произойти", - заявил член палаты представителей США Майкл Маккол журналистам после закрытого брифинга с администрацией Байдена на прошлой неделе.

"Мы не совсем понимаем, как мы это пропустили. И мы не совсем понимаем, как Израиль это пропустил", - отметил конгрессмен.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ВОЙНА, РАССЛЕДОВАНИЕ


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