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Финансы 10.10.2023 20:28

ЕЦБ может еще несколько раз повысить ставки в случае инфляционных шоков

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может провести еще одно или два повышения ключевых процентных ставок в случае "дополнительных шоков" в экономике, считает глава Национального банка Австрии Роберт Хольцман.

Цикл ужесточения денежно-кредитной политики может завершиться, если "все пойдет хорошо", но "если появятся дополнительные шоки, и та информация, которая у нас есть, окажется неверной, мы можем повысить ставки еще один раз или может быть дважды", сказал он в интервью CNBC.

"Мы все еще находимся в периоде, когда мы не знаем, как долго займет путь до желаемой инфляции и нужны ли будут новые подъемы ставок", - добавил Хольцман.

В сентябре ЕЦБ повысил ставки в 10-й раз подряд, ставка по депозитам теперь составляет 4%. Регулятор также допустил возможность паузы в цикле подъема ставок.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, СТАВКИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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