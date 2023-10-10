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Дальнее зарубежье 10.10.2023 22:34

США приостанавливают помощь властям Нигера - госдеп

США официально квалифицировали недавнюю смену власти в Нигере как военный переворот, в связи с чем приостанавливают большую часть помощи правительству страны, сообщает во вторник Госдепартамент.

"США пришли к выводу, что в Нигере произошел именно военный переворот... США приостанавливают наибольшую часть американской помощи правительству Нигера", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа.

Отмечается, что США продолжат оказывать помощь в гуманитарной сфере, сферах продовольствия и здравоохранения, чтобы поддержать народ Нигера. Также Вашингтон продолжит работать с региональными властями, в том числе в Нигере, для продвижения общих интересов в западной Африке.

В Госдепартаменте напоминают, что 5 августа США уже поставили на паузу некоторые программы помощи правительству Нигера.

Также Вашингтон вновь призвал освободить взятых под стражу президента Нигера Мохамеда Базума и его семью.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Базума. Новым лидером был объявлен генерал Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.

Западные страны и многие страны африканского региона раскритиковали переворот. Власти Мали и Буркина-Фасо выразили свою поддержку.

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Тэги: США, НИГЕР, ПОМОЩЬ


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