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Дальнее зарубежье 10.10.2023 22:43

Байден предостерегает ближневосточные страны и группировки от нападений на Израиль

Президент США Джо Байден заявил, что странам и группировкам на Ближнем Востоке не стоит пытаться напасть на Израиль на фоне израильской военной операции в секторе Газа.

"Хочу предупредить организации, страны, которые могут попытаться использовать происходящее в своих целях: не советую делать это", - заявил он во время выступления в Белом доме.

Байден напомнил, что США решили перебросить в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу и усилили боевую авиацию в этом регионе. "Если потребуется, мы готовы принять дополнительные подобные меры", - предупредил он.

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Тэги: США, БАЙДЕН, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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