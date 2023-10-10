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Дальнее зарубежье 10.10.2023 23:05

США могут направить к берегам Израиля еще один авианосец

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки к берегам Израиля еще одного авианосца, сообщил телеканал ABC.

"США рассматривают вопрос о том, следует ли развернуть второй американский авианосец в Восточном Средиземноморье из-за кризиса между Израилем и ХАМАС", - сообщил телеканал, ссылаясь на двух американских официальных представителей.

Авианосец USS Eisenhower на текущей неделе должен выйти с базы Норфолк и направиться в Средиземное море.

В минувшее воскресенье Пентагон направил к берегам Израиля авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, которая находится в Средиземном море.

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Тэги: США, АВИАНОСЕЦ, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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