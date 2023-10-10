США могут направить к берегам Израиля еще один авианосец

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки к берегам Израиля еще одного авианосца, сообщил телеканал ABC.

"США рассматривают вопрос о том, следует ли развернуть второй американский авианосец в Восточном Средиземноморье из-за кризиса между Израилем и ХАМАС", - сообщил телеканал, ссылаясь на двух американских официальных представителей.

Авианосец USS Eisenhower на текущей неделе должен выйти с базы Норфолк и направиться в Средиземное море.

В минувшее воскресенье Пентагон направил к берегам Израиля авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, которая находится в Средиземном море.