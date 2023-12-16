Пентагон продлевает пребывание авианосца «Джеральд Форд» в Средиземноморье

Министр бороны США распорядился продлить пребывание американской авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford в Средиземном море на несколько недель, сообщила информационная служба Военно-морского института США, ссылаясь на представителя Пентагона.
Это уже третье продление сроков пребывания группы, которая находится в Восточном Средиземноморье на фоне палестино-израильского конфликта. Авианосец прибыл в Средиземное море в мае и уже находится там семь с половиной месяцев (227 дней). Ранее предполагалось, что группа вернется в США на рождественские праздники.
В настоящее время на Ближнем Востоке размещены две авианосные ударные группы. Группа авианосца USS Gerald Ford находится вблизи Израиля, а группа авианосца USS Dwight Eisenhower - у берегов Ирана.
В состав авианосной ударной групп во главе с авианосцем USS Gerald Ford входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS McFaul, USS Thomas Hudner и USS Bulkeley.
На текущей неделе в Средиземное море также вошли эсминцы USS Delbert Black, USS Laboon и эсминец противоракетной обороны USS Arleigh Burke.
Кроме того, в Средиземном и Красном морях находится амфибийно-десантная группа ВМС США Baatan в составе трех больших десантных корабле с экспедиционным батальоном морской пехоты. На юге Красного моря в связи с атаками йеменских хуситов на торговые суда размещены два американских эсминца - ВМС США USS Carney и USS Mason.
Всего на Ближнем Востоке на данный момент находится не менее 19 американских боевых кораблей.
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