США отправляют в Средиземное море второй авианосец

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower в пятницу выйдет с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния и направится в Средиземное море, сообщило военное издание Navy Times.
По сообщению ВМС США, накануне на фоне кризиса между Израилем и ХАМАС к израильским берегам уже подошла американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford.
Вторая авианосная группа может прибыть в регион через две недели.
По словам американских официальных лиц, США могут развернуть там для усиления второй американский авианосец, хотя первоначально планировалось, что USS Eisenhower сменит USS Gerald Ford, который находится в Средиземноморье с середины июня.
"Наше присутствие несомненно укрепит отношения с нашими союзниками и партнерами, поскольку мы разделяем общие цели по сдерживанию агрессии и, если потребуется, применению боевой силы", - заявил командующий авианосной группы USS Eisenhower, контр-адмирал Марк Мигес.
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