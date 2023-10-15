Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7935 RUR   0.0174 GBR   2.0745 TRY   0.0612

Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 87.69 +4.78 Brent 90.89 +4.89

Дальнее зарубежье 15.10.2023 10:25

Пентагон сообщил об отправке второго авианосца к берегам Израиля

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о решении направить в восточную часть Средиземного моря вторую ударную авианосную группу США.

"Я приказал ударной группе во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower начать движение на восток Средиземного моря", - говорится в заявлении Остина.

Такое решение он объясняет стремлением "не допустить агрессивных действий против Израиля и попыток разжечь более масштабную войну после нападения ХАМАС на израильскую территорию".

Ранее на этой неделе в восточную часть средиземного моря прибыла ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford.

"Такое расширение военного присутствия США демонстрирует твердую приверженность обеспечивать безопасность Израиля и наше стремление предотвратить попытки государств или группировок добиться эскалации этой войны", - подытожил американский министр обороны.

7 октября базирующее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС совершило кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это израильская армия начала военную операцию против ХАМАС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, АВИАНОСЕЦ, ИЗРАИЛЬ


Похожие новости


Шеф Пентагона прилетел в Израиль, встретится с Нетаньяху и главой израильского Минобороны США направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу в связи с эскалацией в Газе Пентагон опубликовал обновленную стратегию противодействия оружию массового поражения в связи с ростом возможностей РФ и КНР Пентагон продолжит поддержку Украины, несмотря на возможный «шатдаун» Сенат США утвердил генерала Брауна председателем Объединенного комитета начальников штабов США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams Компания Raytheon получила контракт на закупку ракет для Украины - Пентагон США не считают российско-китайское морское патрулирование в акватории Тихого океана представляющим угрозу - Пентагон США выделят Украине военную помощь еще на $800 млн Глава Пентагона обсудил с коллегами из Франции, Германии, Великобритании, Канады и Польши ситуацию в РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az