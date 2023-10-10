Израиль готовится к многомесячной наземной операции в секторе Газа

Власти Израиля предупредили Каир, что готовятся к наземной операции в секторе Газа против движения ХАМАС, причем она займет несколько месяцев, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на неназванного египетского чиновника.

"Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе Газа, и это сообщение было передано в Каир", - заявил он.

По его словам, Израиль отвергает попытки посредничества, поскольку он рассчитывает нанести мощный удар по ХАМАС перед тем, как рассматривать возможность перемирия.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.