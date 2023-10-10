Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7953 RUR   0.017 GBR   2.0783 TRY   0.0613

Цена на нефть

09.10 $/bbl +/- WTI 86.38 +3.59 Brent 86.15 +3.57

Дальнее зарубежье 10.10.2023 23:12

Израиль готовится к многомесячной наземной операции в секторе Газа

Власти Израиля предупредили Каир, что готовятся к наземной операции в секторе Газа против движения ХАМАС, причем она займет несколько месяцев, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на неназванного египетского чиновника.

"Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе Газа, и это сообщение было передано в Каир", - заявил он.

По его словам, Израиль отвергает попытки посредничества, поскольку он рассчитывает нанести мощный удар по ХАМАС перед тем, как рассматривать возможность перемирия.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ОПЕРАЦИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Израиль сообщает о ликвидации более 400 палестинских экстремистов за время операции «Железные мечи» Нетаньяху в разговоре с Байденом заявил о необходимости продолжительной операции против ХАМАС Иран поддержал нападение ХАМАС на Израиль Глава ПНА Аббас провел экстренное заседание руководства палестинцев, распорядился укреплять оборону против Израиля Блинкен и Нетаньяху обсудили региональную интеграцию Израиля и противодействие Ирану - госдеп Израильские спецслужбы задержали 17 палестинцев в ночных рейдах на Западном берегу Иордана Армия Израиля может скоро завершить операцию на Западном берегу реки Иордан Пять человек погибли в ходе операции израильских военных на территории палестинского города Дженин Палестинцы запустили по Израилю более 500 ракет и снарядов, израильские ПРО перехватили 154 ракет Военные Израиля заявили о ликвидации трех командиров "Исламского джихада" в ходе ударов по сектору Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az